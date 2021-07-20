Радаев поручил проработать возможность внедрения саратовской технологии грибоводства

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Губернатор Валерий Радаев 20 июля посетил производственную компанию, занимающуюся изготовлением и поставкой оборудования для грибоводства.

Руководитель предприятия рассказал, что они разработали новую, саратовскую, технологию выращивания грибов. Ее преимущества перед аналогами заключаются в низкой энергоемкости, отсутствии оборотной воды, равномерном получении урожая.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства и министерству экономического развития проработать с фермерскими хозяйствами возможность использования разработанной технологии.