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Экономика20 июля 2021 15:53

Радаев поручил проработать возможность внедрения саратовской технологии грибоводства

Источник:kp.ru
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Губернатор Валерий Радаев 20 июля посетил производственную компанию, занимающуюся изготовлением и поставкой оборудования для грибоводства.

Руководитель предприятия рассказал, что они разработали новую, саратовскую, технологию выращивания грибов. Ее преимущества перед аналогами заключаются в низкой энергоемкости, отсутствии оборотной воды, равномерном получении урожая.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства и министерству экономического развития проработать с фермерскими хозяйствами возможность использования разработанной технологии.