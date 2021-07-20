Радаев поручил зампреду Грибову проконтролировать вакцинацию студентов в Саратове

Роман Грибов должен отчитаться, как будут прививать студентов

Губернатор Радаев в ходе координационного совета 20 июля потребовал от подчиненных отчитаться, как планируют прививать от коронавируса саратовских студентов. На сегодня по данным Роспотребнадзора прививку получили около 9,5% из них. Начало учебного года может привести к дополнительным очагам заболеваемости COVID-19.

- Скоро молодежь войдет в аудитории, заселится в общежития, будет массово присутствовать в стенах вузов. А значит, нужно принять все меры по санитарной безопасности и профилактике. На прошлой неделе глава управления Роспотребнадзора Ольга Ивановна Кожанова сообщила, что привито всего 8% студентов. Сейчас показатель – девять с половиной процента. Это крайне мало. Хочу на следующем заседании заслушать профильного зампреда Грибова о результатах взаимодействия с руководителями вузов. Мы не можем допустить, чтобы в сентябре и без того сложная обстановка с заболеваемостью усугубилась. Роман Викторович, отчитайтесь, пожалуйста, насколько вовлечены студенты в прививочную кампанию, какими регламентами регулируется процесс. Осталось не так много времени, - потребовал Радаев.

В этом году по официальным данным только абитуриентов в ВУЗах Саратовской области будет 18 тысяч, а всего получают высшее образование порядка 70-ти тысяч человек.