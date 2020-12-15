Минсельхоз намерен разобраться с ростом цен на хлеб в Саратовской области

Министерство сельского хозяйства Саратовской области организовало встречу с ведущими хлебокомбинатами.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минсельхозе, необходимость этого вызвана ростом цен на хлеб, что ранее вызвало возмущение граждан в соцсетях.
Сейчас решается вопрос о торговли внутри области по минимальным отпускным ценам. Ряд продуктов будет продаваться по так называемым «красным ценникам».
Напомним, накануне в соцсетях появились посты, сообщающие о слишком дорогих батонах — до 72 рублей. Позже руководство сети объяснило это технической ошибкой.
Депутат Государственной думы Николай Панков также призвал разобраться в ситуации и даже готов обратится в прокуратуру.
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