Минсельхоз намерен разобраться с ростом цен на хлеб в Саратовской области

Министерство сельского хозяйства Саратовской области организовало встречу с ведущими хлебокомбинатами.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минсельхозе, необходимость этого вызвана ростом цен на хлеб, что ранее вызвало возмущение граждан в соцсетях.

Сейчас решается вопрос о торговли внутри области по минимальным отпускным ценам. Ряд продуктов будет продаваться по так называемым «красным ценникам».

Напомним, накануне в соцсетях появились посты, сообщающие о слишком дорогих батонах — до 72 рублей. Позже руководство сети объяснило это технической ошибкой.

Депутат Государственной думы Николай Панков также призвал разобраться в ситуации и даже готов обратится в прокуратуру.

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