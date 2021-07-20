Возбуждено уголовное дело после гибели мальчика на дороге возле гипермаркета «Лента»

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Следователями СК возбуждено уголовное дело после ДТП в Энгельсе, в результате которого погиб подросток.

Напомним, 9 июля в 8 утра автомобиль LADA Granta на улице Лесозаводская возле гипермаркета «Лента» сбил насмерть подростка, 13-летнего мальчика.

По данным СК, водитель нарушил скоростной режим, и возле домов №27 и 29 сбил ребенка. перебегавшего дорогу. В этом месте также установлен дорожный знак 1.23 ПДД РФ «Осторожно дети».

Уголовное дело в отношении водителя возбуждено по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».