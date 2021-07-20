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Общество20 июля 2021 13:04

Похитивший две елки из клумбы у консерватории саратовец хотел высадить их у Волги

Обстоятельства заставили мужчину продать саженцы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Саратовская полиция задержала похитителей елок с проспекта Кирова

Сотрудники саратовской полиции задержали похитителя елок. Напомним, 9 июля в соцсеть выложили фотографии клумб, расположенных на проспекте Кирова у консерватории. Тогда горожане возмутились тем, что кто-то выкопал оттуда два саженца.

Сегодня, 20 июля, сотрудники саратовской полиции сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

Подозреваемый рассказал, что планировал пересадить елки на набережной, но ему пришлось продать их. За стоящие 16 тысяч рублей саженцы саратовец взял всего три.

Стражи порядка завели дело по статье о краже.

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