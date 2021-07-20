Похитивший две елки из клумбы у консерватории саратовец хотел высадить их у Волги

Сотрудники саратовской полиции задержали похитителя елок. Напомним, 9 июля в соцсеть выложили фотографии клумб, расположенных на проспекте Кирова у консерватории. Тогда горожане возмутились тем, что кто-то выкопал оттуда два саженца.

Сегодня, 20 июля, сотрудники саратовской полиции сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель.

Подозреваемый рассказал, что планировал пересадить елки на набережной, но ему пришлось продать их. За стоящие 16 тысяч рублей саженцы саратовец взял всего три.

Стражи порядка завели дело по статье о краже.

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