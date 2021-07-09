На проспекте Кирова в Саратове из клумб выкопали две сосны

Фото из соцсети

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанка Вася Турчина опубликовала фотографии выкопанных на проспекте Кирова сосен.

На снимках видно, что небольшие сосенки выкопали из клумб возле лавочек у консерватории Собинова. Жительница Саратова пишет, что это уже не первый случай такого вандализма.

Часть комментаторов считает, что деревья выкопали вандалы. Некоторые пишут, что саженцы засохли, их убрали и в скором времени должны заменить.

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