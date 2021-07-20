В оросительном канале под Марксом нашли тело мужчины

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Утром 20 июля в Марковском районе Саратовской области в оросительном канале нашли тело неизвестного мужчины.

Его заметил проезжавший мимо местный житель. Страшная находка обнаружилась в четырех километрах от села Раскатово.

Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в воде тела неизвестного мужчины.

Прибывшие полицейские вытащили из воды тело неизвестного мужчины. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным тело находилось в воде не менее трех дней. Точную причину смерти выяснит судебно-медицинское исследование.