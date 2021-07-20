Насильника малолетки в Саратовской области приговорили к 13 годам тюрьмы

Житель Базарно-Карабулакского района признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки и угрозах убить ее, если она расскажет о случившемся.

Как установили сотрудники Базарно-Карабулакского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Саратовской области, 16 января 2021 года в вечернее время житель Базарано-Карабулакского района пригласил свою 17-летнюю приятельницу вместе с ним и его друзьями навестить их 31-летнего знакомого, проживающего в одном из сел.

Там, воспользовавшись моментом, оставшись с 17-летней гостьей наедине, 31-летний хозяин применил к ней физическую силу и изнасиловал. Улучив момент, потерпевшая в единую службу «112» и сообщила о нападении. Тем временем, вернулись обратно остальные гости. Узнав о случившемся, они попытались выяснить отношения с обидчиком девушки. Тот в ответ схватил нож и в присутствии компании стал угрожать ей расправой в случае, если она расскажет кому-либо о произошедшем. Как раз в этот момент прибыл наряд полиции.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

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