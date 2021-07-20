Жители Саратова в восторге от новых «Адмиралов»

Троллейбус "Адмирал" на маршруте №5 в Саратове. Фото группы ВК "Трамваи и троллейбусы Саратова"

Сегодня, 20 июля, в Саратове вышли на линию новые троллейбусы «Адмирал». Работают они пока только на маршруте №5, но это самый популярный из протяженных маршрутов электротранспорта.

Помимо плавности хода, комфорта в салоне и общей красоты машины, горожане отметили решаюший для сегодняшнего городского общественного трансопрта момент – наличие работающих кондиционеров, которые вполне справляются со своим предназначением.

- Мне повезло - еду на новом троллейбусе) кондиционер работает, в салоне чисто, двигатель работает тихо. Главное, чтобы кондеры и дальше работали, а то форточек мало. Я бы все автобусы на троллейбус заменила или трамвай! – написала восторженная жительница Саратова Татьяна Горскова в соцсетях.

Некоторые делают вывод, что именно этот факт поможет электротранспорту победить засилие автобусов.

- Неужели Саратов дожил до того момента, когда электротранспорт, который много лет все хаили и отзывались только в негативном ключе, наконец то получил новый транспорт и главное с работающим кондиционером, что в такую жару очень важно. Вот теперь реально многие люди выберут поездку на комфортном троллейбусе, а не на старых вонючих автобусах без форточек, - написал пользователь соцсетей Денис Дружаев.

Это первые 10 из 70 новых троллейбусов, которые в ближайшее время поступят в Саратов.

Председатель ГД Вячеслав Володин, который ранее инициировал участие Саратова в программе получения новых машин в лизинг, отметил, что местным властям и руководству СГЭТ подумать над решением вопроса об оснащении всего электротранспорта города кондиционерами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.