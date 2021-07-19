Сорокоградусная жара спадет в Саратовской области к концу недели

Пока от жары каждый спасается, как может Фото: Екатерина Семенова

Замначальника гидрометцентра Саратовской области Светлана Цветайло рассказала о погоде на эту неделю.

В первой половине недели ожидается сохранение жаркой погоды, осадки в виде локальных кратковременных дождей в отдельных районах области, в частности на границе с Волгоградской областью, это сегодня, затем в северо-западных и западных районах области в последующие два дня, вторник и среду. Ветер при этом будет переменных направлений, 1-4 метров в секунду, но при грозах шквалистые усиления – от 13 до 18 м/с, - рассказала синоптик.

Во второй половине недели ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, за которым поступит более прохладная воздушная масса, и жара ослабеет. В первой половине недели нас ждут температуры от 34 до 39 градусов, в среду, в частности, на Востоке и Юго-Востоке области шкала термометра достигнет 40 градусов, температура повысится до опасного критерия «сильная жара».

- Начиная с четверга, температурный фон будет понижаться, поэтому смена синоптических процессов произойдет, буквально по поговорке «После дождичка в четверг». Прохождение фронта будет сопряжено с выпадением осадков, которые будут носить ливневой характер. Осадки, по нашим расчетам, должны будут выпасть в большинстве районов области, - поделилась Цветайло.

Температура воздуха в итоге понизится до 23-28 градусов, а ночью будет от 13 до 18, в то время как в первой половине недели ночные температуры составят от 19 до 24.

В первой половине недели в Саратове будет от 34 до 36 градусов, ночью – 20-22. Также переменный ветер. Есть вероятность выпадения осадков – завтра днем и в пятницу. Где именно пройдут кратковременные ливневые дожди, пока неясно: это может быть как Саратовский район, так и центр города. Возможно, будет гроза. В ночь на пятницу температура составит 15-17 градусов, днем – 24-26.

На сегодняшнее утро температура воды в Волге в районе Саратова составила 26 градусов ровно.

- Добавим, что подобный характер погоды, который наблюдается в последнее время, поспособствовал тому, что в большинстве районов установилась чрезвычайная пожарная опасность. Те осадки, какие выпадали, они понизили уровень в местах выпадения эффективных осадков – более 3 мм. Так, локально это произошло в Ершовском и Аткарском районах. Как раз те осадки, которые прогнозируются на четверг и пятницу, они по площади и по интенсивности должны будут понизить уровень пожарной опасности, при условии если этот прогноз окажется успешным и оправдается, - обнадежила синоптик.

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