За сутки еще 236 человек заразились коронавирусом в Саратовской области

В Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев коронавируса.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, на утро 20 июля выздоровели за сутки 188 человек.

Больше всего новых заболевших в Саратове – 99 человек, В Балаковском районе – 34, в Энгельсском – 30.

В возрастной группе старше 60 лет сразу 81 заболевший. Также заражены еще 12 детей в возрасте до 14 лет.

У большинства, 146 случаев, признаки ОРВИ, пневмония у 86 человек.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составило в Саратовской области 70 354 человека, выздоровели из них 65 877 человек.