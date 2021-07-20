Прохожий нашел труп в овраге в Саратове

Следователи устанавливают причину гибели мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В ночь на 19 июля в Ленинском районе Саратова был найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело нашел прохожий в овраге, в лесополосе примерно в километре от дома №11 по улице Панфилова.

На место выезжал следователь СК, была начата проверка. На вид погибшему около 35-40 лет, на голове и шее имелись ссадины и кровоподтеки.

Для установления точной причины смерти будет проведено судебно-медицинское исследование.

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