В Саратове 64-летний мужчина умер в больнице после жестоких побоев

Трагедия произошла в Ленинском районе Саратова Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 64-летнему мужчине, который скончался от травм.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пострадавшего в состоянии комы госпитализировали вечером 18 июля. У него оказалась травма черепа и тяжелый ушиб мозга, а также множественные ушибы на теле.

19 июля мужчина, несмотря на усилия медиков, скончался.

Сотрудники полиции установили подозреваемого — 25-летнего жителя Ленинского района. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Решается вопрос о мере пресечения Фото: СУ СКР по Саратовской области

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