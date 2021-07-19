Вы весь город разворошили, а назад не собираете: Панков жестко прошелся по чиновникам и дорожникам в Волжском районе Саратова

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На встрече 19 июля с подрядчиками, которые выиграли контракты по ремонту тротуаров в Волжском районе Саратова и районными властями, депутат Госдумы Николай Панков выразил недоумение позицией чиновников и дорожников. По словам депутата, из текущих отчетов видно, что никто никуда не торопиться и, по-видимому, все надеются, что спроса не будет.

- Контракты срываются, вы же видите. Нужно что-то делать. Вы цифры называете – 32 тыс. кв метров объем контракта, сделал подрядчик сейчас 6,5 тыс. кв. метров. За три месяца! И вы хотите, чтобы он сделал остальное в срок, до конца августа?! Да вы что!? Если вы с ним в сговоре, вы мне скажите, может совещание нам в другом месте нужно проводить. Я вижу сколько в плане и сколько сделано. Как оставшееся он сдаст за месяц? – Николай Панков предложил руководству Волжского района и персонально ответственному заместителю главы района Владимиру Томашенцеву жестче спрашивать за выполнение работ по ремонту тротуаров с подрядчиков.

Панков попросил подрядчика объяснить, как он планирует исполнить оставшийся объем в срок. Тот ответил, что «процентов 80 успеет» и объяснил отставание проблемой с поставками щебня.

- Да не надо 80%, надо 100%. Вы о чем думали, когда на объект заходили и договор подписывали? Кто мешал контрактоваться по щебню раньше и закупать? Государство стало серьезнее спрашивать с таких как вы, пошли большие деньги в дорожное строительство. Идите к своим поставщикам, идите в федеральные структуры, запасайтесь щебнем. Это ваши проблемы, вы контракт подписали, - напомнил депутат Госдумы.

Панков также заметил, что о необходимости готовиться к большому объему ремонтных работ с руководством района говорил еще в прошлом году.

- Коллеги, так нельзя – вы весь город разворошили, а собрать – не собираете. Я понимаю, что сейчас в ответ вы будете рассказывать о своих проблемах. Но вы не выходите с тремя работниками на такие объекты. А если вышли на госзадание – будьте добры, набирайте людей, запасайтесь материалами.

Вы же не за бесплатно это все делаете. Если бы это все была ваша благотворительность – то низкий вам поклон и спасибо каждому. Но вы то работаете за бюджетные деньги и за это будут сегодня спрашивать, - напомнил Николай Панков.

Депутат призвал власти и подрядчиков объединить усилия и решать появляющиеся проблемы вместе, чтобы сделать для людей тротуары в оговоренные сроки и с минимальными неудобствами.

- Говорили, что завершите в августе все работы, что не только в исторической части, но и по всему Волжскому району. А сейчас подрядчики остались со своими проблемами, власть – со своими. А решать их нужно вместе.

Вашу порядочность воспринимают как слабость. Я вам говорю – применяйте власть, а то уже получается, что губернатор ездит и говорит вам «давайте тротуары доделывать», - указал районным чиновникам Панков.

Он предложил в ближайшее время создать поэтапный ежедневный график проведения работ в районе, чтобы было видно, успевает ли подрядчик, и если нет, то на сколько опаздывает. Чтобы соответствующие решения принимать сразу, а не после срыва сроков.

- Мы в других районах так и делали, я не думал, что любимый Волжский район Саратова не сделает работу над ошибками. Обидно, он сегодня в хвосте по выполнению ремонта тротуаров, - заметил Панков.