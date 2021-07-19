В центре Саратова реконструируют дом 1882 года постройки

В одном из аварийных домов в Волжском районе Саратова проведут реконструкцию. Документ подписал мэр Михаил Исаев.
Речь идет о расположенном на углу Некрасова и Первомайской двухэтажном доме 1882 года постройки. Ранее здание хотели снести.
Реконструкцию должны закончить к 1 сентября 2022 года.
Напомним, также реконструкция в скором времени должна пройти в Доме Блюм. Там, несмотря на прописанный законодательно запрет, настроят мансарду. Собственник получил разрешение на эти работы.
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