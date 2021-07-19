В Саратове площадку по продаже жертвенных животных для Курбан-Байрама вынесли за пределы города

Жертвенных животных на Курбан-Байрам не повезут в центр Саратова

Завтра, 20 июля, мусульмане всего мира отмечают главное торжества Ислама - Ид аль-Адх или Курбан-Байрам. В Саратовской области мечети, в отличие от Москвы, будут открыты для прихожан.

Как пояснили в Духовном управлении мусульман Саратовской области (ДУМСО), в нашем регионе действуют ограничения по соблюдению социальной дистанции в мечетях, наличию маски. Кроме того, всем прихожанам старше 60 лет рекомендовано остаться дома.

В этом году в ДУМСО официально попросили не привозить жертвенных животных для продажи к мечети. Для того чтобы продать или купить жертвенное животное определена площадка в Саратовском районе - поселок Новогусельский, ул. Усть-Курдюмская, 28.

- Такое решение принято в связи с многочисленными жалобами, поступающими в дни Курбан-Байрама из-за продажи животных возле Исламского комплекса Саратова и на прилегающих к нему улицах, - пояснили в ДУМСО.

Стоимость одного барана составит 8 700 рублей, стоимость 1/7 коровы (25 кг) – 9 000 рублей, стоимость 1/7 быка (около 40 кг) — 13 500 рублей. В эти суммы входит приобретение животного, его забой, фасовка и развозка курбана по адресам нуждающихся в дни праздника.