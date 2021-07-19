Количество охранных зон в Саратовской области вырастет за год на треть

В этом году правительство Саратовской области планирует создать 50 охранных зон для объектов культурного наследия. Подробностями поделился в своём Telegram-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

- В целях сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде важно официально определить их охранные зоны. Это позволяет уберечь памятники архитектуры от губительной застройки по соседству. К сожалению, такие примеры у нас есть, - пишет чиновник.

На сегодняшний день на территории региона утверждено 145 охранных зон. Больше всего их в Саратове – более 100, в Энгельсе их 12, в Балаково – шесть.

Бусаргин пояснил, что на территории охранной зоны запрещено любое строительство, а к реконструкции существующих зданий выдвигаются особые требования.

Напомним, один из объектов культурного наследия муниципального значения, Дом Блюм, в скором времени будет реконструирован с узаконенным нарушением – собственник получил разрешение на надстройку мансарды.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.