Количество охранных зон в Саратовской области вырастет за год на треть

В этом году правительство Саратовской области планирует создать 50 охранных зон для объектов культурного наследия. Подробностями поделился в своём Telegram-канале председатель правительства Роман Бусаргин.
- В целях сохранения объектов культурного наследия в их исторической среде важно официально определить их охранные зоны. Это позволяет уберечь памятники архитектуры от губительной застройки по соседству. К сожалению, такие примеры у нас есть, - пишет чиновник.
На сегодняшний день на территории региона утверждено 145 охранных зон. Больше всего их в Саратове – более 100, в Энгельсе их 12, в Балаково – шесть.
Бусаргин пояснил, что на территории охранной зоны запрещено любое строительство, а к реконструкции существующих зданий выдвигаются особые требования.
Напомним, один из объектов культурного наследия муниципального значения, Дом Блюм, в скором времени будет реконструирован с узаконенным нарушением – собственник получил разрешение на надстройку мансарды.
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