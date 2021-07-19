Чиновницу из Красного Кута подозревают в подлоге при реконструкции Дома культуры

По итогам проверки прокуратуру следователи СУ СКР по Саратовской области завели уголовное дело на директора муниципального учреждения Краснокутского района.

Женщину подозревают, что она подписала акт о приемке законченного строительством объекта, при этом точно зная, что подрядчик не выполнил весь объём работ и не постановил все оборудование на сумму не менее 1,6 млн. рублей.

Речь идет о реконструкции Дома культуры в одном из сел района в 2019 году. Акт о приемке был подписан 1 декабря 2021 года. Стоимость контракта на реконструкцию составляла 46,9 млн рублей.

Сейчас следственные действия продолжаются, направленные на сбор и закрепление доказательств.