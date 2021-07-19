Родители тройняшек из Красноармейска получили маткапитал

Семья Познышевых из Красноармейска Саратовской области получила материнский капитал. Напомним, Мария и Андрей стали родителями первой тройни, родившейся в Саратовской области в этом году.

В региональном пенсионном фонде рассказали, что малыши уже получили СНИЛСы.

Также в ПФР уточнили, что семейству уже выписали сертификат на маткапитал – 639 тыс. рублей. В пресс-службе объяснили, что это федеральная выплата на первого ребенка плюс доплата за второго (выплата на одного ребенка составляет 483 тыс.). Помимо прочего, Познышевы получат региональную выплату за третьего ребенка – 111 тыс. рублей, но эта сумма будет им доступна только после того, как мальчику исполнится три года.

- Родителям новорожденных детей сейчас не требуется самостоятельно оформлять СНИЛС. После появления в информационной системе ПФР сведений о государственной регистрации рождения малыша, поступивших из Единого государственного реестра ЗАГС, индивидуальный лицевой счет ребенка открывается Пенсионным фондом автоматически, а информация о его номере направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг. Точно также и с сертификатом на материнский (семейный) капитал. С прошлого года он оформляется в беззаявительном порядке, - пояснили в ПФР.

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