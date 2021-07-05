В Саратовской области родилась первая в этом году тройня

В Саратовской области впервые в этом году родилась тройня.

Многодетными родителями стали Познышевы из Красноармейска. У них уже есть девятилетний сын. И в июне родилось три мальчика.

В Управлении по делам ЗАГС региона сообщили, что в первом полугодии 2021 года родилось 8 899 детей, на 50 больше, чем за тот же период прошлого года.

С начала года поженились 9 464 человека, что почти на 28% больше, чем с января по июнь 2020 года.

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