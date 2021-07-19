МЧС предупреждает о грозе и сильной жаре в Саратове

МЧС Саратовской области предупреждает о грозе, сильном ветре и жаре.
По прогнозу регионального гидрометцентра, завтра, 20 июля, местами в области ожидаются грозы и усиления ветра в порывах до 19 метров в секунду. Температура поднимется до +36°С.
Напомним, похолодание синоптики обещают к концу недели.
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