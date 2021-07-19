Елена Нерозя: Повышение квалификации учителями ведет к росту оценок у школьников

Елена Нерозя

Первый замминистра образования Саратовской области Елена Нерозя рассказала, что в Саратовской области оценки выше у тех учеников, учителя которых постоянно повышают свою квалификацию. Об этом она заявила при обсуждении результатов реализации федерального проекта «500+», которое прошло в Саратовском областном институте развития образования.

Нерозя отдельное внимание уделила вопросу квалификации учителей.

Отмечено, что с 2019 года большинство педагогов прошли повышение квалификации, что благоприятно повлияло на оценки и успеваемость обучающихся.

- Не нужно стесняться, если вы чего-то не понимаете. Свои вопросы нужно обозначить, ведь только так мы, коллективно, сможем решить проблему и повысить уровень успеваемости в образовательных организациях, – заявила первый замминистра образования области.

«500+» – это проект по повышению качества общего образования, инициированный Министерством просвещения РФ. Основной целью проекта является адресная методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами, работающими в сложных социально-экономических условиях, а также учащихся, испытывающих трудности в обучении.