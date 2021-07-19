Житель Пензы с ножом нападал на офисы микрозаймов в Саратове и Энгельсе

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинение по делу о нападениях на офисы микрозаймов в Саратове и Энгельсе. Напомним, по подозрению задержан 22-летний житель Пензы.

По версии следствия, обвиняемый в период с 29 мая по 1 июня совершил три разбойных нападения на финансовые организации. В сообщении прокуратуры уточняется, что парень был вооружен ножом. Всего он «заработал» более 139 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали оперативники при помощи записей с камер видеонаблюдения. Злоумышленника заключили под стражу.

Дело передали в суд. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

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