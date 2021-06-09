В Саратове поймали серийного грабителя из офиса микрозаймов

В Саратове поймали серийного грабителя офисов микрофинансовых организаций.

- Сначала преступление было совершено на Барнаульской. Мужчина с ножом похитил 27 тыс. рублей и мобильный телефон сотрудницы. Она обратилась в полицию. Спустя несколько дней он напал на офис микрозаймов на проспекте Строителей в Энгельсе и похитил 4 тыс. рублей, а через несколько часов опустошил кассу на 100 тыс. рублей в офисе в Саратове, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Мужчина был в маске, но это не помешало правоохранителям установить его личность. Опросив людей и изучив камеры, полицейские проследили его маршрут и остановили автомобиль. Злоумышленника задержали совместно с ГИБДДшниками и бойцами Росгвардии. Им оказался 22-летний житель Пензенской области. Большую часть похищенных денег у него изъяли. А на него самого возбудили уголовное дело.

Также парня подозревают в аналогичных преступлениях в Мордовии и Пензенской области.

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