Кому повысят зарплату в Саратовской области с 1 августа 2021 года и на сколько

Врачам и медработникам повысят зарплату с 1 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 августа в Саратовской области повышается средняя заработная плата работников госучреждений области.

Самый высокий уровень будет у врачей и работников медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги. Им поднимут зарплату до 65044 рублей в месяц.

Педагогическим работникам дополнительного образования детей – до 33100 руб. в месяц;

До 32522 руб. в месяц вырастет зарплата педагогических работников общеобразовательных организаций, педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работников учреждений культуры, среднего и младшего медицинского персонала, социальных работников.

Педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций (детсады) поднимут зарплату до 29855 рублей в месяц.

В настоящее время Саратовская область по темпам роста зарплат бюджетников входит в тройку лидеров ПФО. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.