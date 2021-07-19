Новая школа на 1100 мест открывается в Солнечном-2

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Школа на 1100 мест в 11-м микрорайоне поселка Солнечный-2 примет первых учеников уже 1 сентября.

Новая школа будет филиалом соседнего «Соляриса», откуда планируется заимствовать лучшие образовательные и спортивные практики.

- Это первый такой проект, когда школу через механизм концессии возводит застройщик микрорайона. 15 августа заканчиваются строительные работы, параллельно мы ведем закупку оборудования, а уже 1 сентября – первая линейка. Поэтому все моменты по запуску школы нужно синхронизировать, и соблюдать сроки, - заявил посетивший стройку губернатор.

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Ранее председатель правительства области Роман Бусаргин рассказал, что в школу уже подано несколько сотен заявок от родителей будущих учеников.