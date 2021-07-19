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Общество19 июля 2021 11:20

Девять саратовцев погибли от коронавируса за сутки

Всего в регионе от COVID-19 умерли 1 570 человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Ещё девять жителей Саратовской области не пережили коронавирус. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни семи женщин и двоих мужчин в возрасте от 60 до 87 лет, - уточнили в минздраве Саратовской области.

Всего на сегодняшний день, 19 июля, в регионе зарегистрировано 1 570 смертей от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки в области выявили 234 новых случая заболевания инфекцией.

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