За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 234 человека.

В Саратовской области коронавирусом за минувшее воскресенье заразились 234 человека.

По данным оперативного штаба, на 19 июля в Саратовской области зарегистрировано 70 118 случаев коронавируса. Выздоровели с начала эпидемии 65 689 человек, за сутки — 145.

Из 234 новых суточных случаев 84 приходятся на Саратов, 33 – на Энгельсский район, 24 – на Балаковский, 11 – на Балашовский район.

Чаще всего заражаются люди в возрасте старше 60 лет, таких за сутки 67 человек, еще 47 новых пациентов в возрасте от 50 до 59 лет.

У большей половины заболевших признаки ОРВИ, пневмония у 79.

В 11 случаях коронавирус был завезен в область извне.