Отменен оправдательный приговор экс-главе комитета по имуществу Саратова

Елена Салеева Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 19 июля, Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор двум экс-чиновникам. Апелляцию подавала прокуратура.

Напомним, следствие считает, что в период с 2015 по 2016 год бывшая председатель комитета мэрии по управлению имуществом Елена Салеева и начальник отдела Андрей Краснов получили от бизнесмена Алексея Абасова и его супруги Галины Черновой более 17 млн рублей в виде денег и ценностей. Чиновники добились изменения вида использования земельного участка и получения разрешение на строительство.

Свидетели, Абасов и Чернова, неоднократно меняли свои показания, а никаких других доказательств вины экс-госслужащих не было, поэтому 22 апреля суд оправдал их.

Сегодня в пресс-службе суда уточнили, что оправдательный приговор отменен. Дело отправили на пересмотр в Волжский районный суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.