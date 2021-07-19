Отменен оправдательный приговор экс-главе комитета по имуществу Саратова

Елена Салеева
Фото: Ольга Симонова
Сегодня, 19 июля, Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор двум экс-чиновникам. Апелляцию подавала прокуратура.
Напомним, следствие считает, что в период с 2015 по 2016 год бывшая председатель комитета мэрии по управлению имуществом Елена Салеева и начальник отдела Андрей Краснов получили от бизнесмена Алексея Абасова и его супруги Галины Черновой более 17 млн рублей в виде денег и ценностей. Чиновники добились изменения вида использования земельного участка и получения разрешение на строительство.
Свидетели, Абасов и Чернова, неоднократно меняли свои показания, а никаких других доказательств вины экс-госслужащих не было, поэтому 22 апреля суд оправдал их.
Сегодня в пресс-службе суда уточнили, что оправдательный приговор отменен. Дело отправили на пересмотр в Волжский районный суд.
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