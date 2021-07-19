Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 июля 2021 10:17

В Ленинском районе Саратова найдено тело избитого мужчины

Труп обнаружили возле трансформаторной будки на улице Гусельская
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Тело избитого мужчины нашли за трансформаторной будкой в Саратове. Днем, 18 июля, водитель, паркуя свою машину возле дома № 6 по улице Гусельская, увидел лежащего на земле человека.

Мужчина не подавал признаков жизни. Нашедший тело обратился в полицию.

Прибывший на место следователь регионального СУ СКР и эксперт-криминалист в ходе осмотра обнаружили на голове и груди трупа ссадины и кровоподтеки.

Точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование.

По факту обнаружения в Ленинском районе тела неизвестного мужчины следователями СК проводится проверка