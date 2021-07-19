В Ленинском районе Саратова найдено тело избитого мужчины

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Тело избитого мужчины нашли за трансформаторной будкой в Саратове. Днем, 18 июля, водитель, паркуя свою машину возле дома № 6 по улице Гусельская, увидел лежащего на земле человека.

Мужчина не подавал признаков жизни. Нашедший тело обратился в полицию.

Прибывший на место следователь регионального СУ СКР и эксперт-криминалист в ходе осмотра обнаружили на голове и груди трупа ссадины и кровоподтеки.

Точную причину смерти установит судебно-медицинское исследование.

По факту обнаружения в Ленинском районе тела неизвестного мужчины следователями СК проводится проверка