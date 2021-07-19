Пропавшего рыбака в Марксе нашли через три дня

Мужчина утонул в реке Малый Караман в Марксе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме тела 57-летнего мужчины.

Днем в минувшее воскресенье, 18 июля, в реке Малый Караман, протекающей на окраине Маркса Саратовской области нашли тело пропавшего ранее рыбака.

57-летний мужчина ушел из дома на рыбалку, взяв лодку, еще 15 июля.

Спустя три дня его тело обнаружили родственники, которые самостоятельно извлекли его из воды.

Следователем СК проводится проверка. По предварительным данным, тело находилось в воде не менее двух дней. Для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.