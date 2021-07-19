Саратовская область собрала первый миллион тонн зерна нового урожая

В регионе собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

В Саратовской области собран 1 миллион тонн зерна нового урожая. По этому показателю регион лидирует в Приволжском федеральном округе. Уборку зерновых сейчас ведут уже практически все районы области. По данным минсельхоза, средняя урожайность составила почти 18 ц/га.

По валовому сбору в передовиках – Пугачевский район, там собрали уже более 100 тыс. тонн зерна.

При этом председатель Правительства области Роман Бусаргин на совещании по обсуждению налоговой отдачи агрокомплекса заметил, что необходимо навести порядок при формировании отчётности среди производителей в сфере сельского хозяйства.

- Доходит до того, что сельхозтоваропроизводитель указывает урожайность менее 4 центнеров с гектара. Но любому аграрию известно, что в подобных случаях не собирают урожай, а перепахивают землю, - заметил Бусаргин.