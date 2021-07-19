Утром в воскресенье три человека пострадали в ДТП на саратовских дорогах

ДТП в Татищевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балаковском районе в 8 утра 18 июля на 223 км дороги Самара-Волгоград легковой автомобиль Gelly Emgrand врезался в стоящий грузовик с прицепом.

По предварительным данным ГИБДД Саратовской области, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением.

35-летний водитель и 23-летний пассажир легкового авто получили различные травмы. Их госпитализировали в медучреждение.

Еще одно утреннее ДТП произошло в Татищевском районе в 6.20 на втором км дороги от села Идолга к трассе в сторону Нижнего Новгорода. 27-летний водитель LADA Prioraне справился с управлением у слетел в кювет. Где машина перевернулась. Водителя медики также госпитализировали.