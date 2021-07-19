В Марксе найден труп неизвестного с травмами головы

Тело мужчины было найдено в коридоре
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Марксе Саратовской области начата доследственная проверка по факту смерти мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело неизвестного было обнаружено 18 июля в коридоре дома на проспекте Строителей.
На вид погибшему было 40-45 лет, на его голове имелись многочисленные раны и ссадины. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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