В Марксе найден труп неизвестного с травмами головы

Тело мужчины было найдено в коридоре Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области начата доследственная проверка по факту смерти мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело неизвестного было обнаружено 18 июля в коридоре дома на проспекте Строителей.

На вид погибшему было 40-45 лет, на его голове имелись многочисленные раны и ссадины. Назначена экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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