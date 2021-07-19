В Питерском районе фермер нашел на полевой дороге авто с трупом на пассажирском сиденье

Тело человека было найдено в автомобиле Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Питерском районе Саратовской области погиб 61-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, тело жителя Питерки было найдено на полевой дороге в двух километрах от села Агафоновка.

Труп находился на переднем пассажирском сиденье автомобиля, который заметил местный фермер. Он вызвал в полицию.

Следователи начали проверку для установления точной причины смерти мужчины

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