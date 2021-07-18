«Ласточка» довезла саратовцев до Волгограда почти за четыре часа

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В честь 150-летия Приволжской железной дороги вчера, 17 июля, состоялась поездка нового электропоезда серии ЭС1П «Ласточка» из Саратова в Волгоград и обратно.

Корреспондент «КП-Саратов» совершил поездку на новом электропоезде. Он рассказал, что от Саратова до Волгограда поезд доехал за 4 часа 40 минут. Столько же — обратно. Это очень быстро, учитывая, что обычные поезда идут чуть ли не в два раза дольше.

А все потому, что «Ласточка» способна развивать скорость до 160 км/час. Однако в салоне этого не чувствуется — поезд едет плавно и достаточно тихо. Кроме того, сейчас в Поволжье наблюдается период жары, и кондиционеры в вагоне очень пригодились пассажирам. Кроме того, там есть биотуалет, розетки под сидениями и информационное табло.

Стоит отметить, что тестовая поездка «Ласточки» запомнилась не только комфортом, но и развлекательной программой. Пассажирам рассказывали об истории развития железной дороги в России, а юные волонтеры пели военные песни и проводили викторину с призами.

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