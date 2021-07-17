В Вольске ребенок на самокате попал под машину

Следователи СК в Саратовской области проверят информацию о сбитом ребенке в Вольске.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начата доследственная проверка, по итогам которой будет дана юридическая оценка случившегося.

Ранее в СМИ появилась информация, что около девяти вечера в субботу 16 июля автомобиль Škoda сбил мальчика. ДТП случилось на улице Привокзальная, где ребенок катался на самокате рядом с жилым домом. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.

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