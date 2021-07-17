На банк в Саратове совершен вооруженный налет

Преступник ограбил банк под угрозой оружия Фото: Василий Вахрин

В Ленинском районе Саратова совершен вооруженный налет на банк.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона, ЧП случилось на проспекте 50 лет октября днем 16 июля.

- Неизвестный совершил хищение 20 тыс. рублей. В ходе инцидента никто не пострадал. Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства ГУ МВД России по Саратовской области, — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что преступник был вооружен пистолетом или похожим на него предметом, которым он пригрозил сотруднику банка.

Сейчас полиция ведет поиск подозреваемого.

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