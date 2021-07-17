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Происшествия17 июля 2021 15:47

В Саратовской области Mercedes сгорел в кювете после тарана двух фур

Водитель иномарки скончался в машине скорой помощи
Источник:kp.ru
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Иномарка, после двух столкновений с грузовиками, сгорела в кювете

Иномарка, после двух столкновений с грузовиками, сгорела в кювете

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области у поворота на село Алексеевка в Хвалынском районе произошло смертельное ДТП.

В 11.15 на 115 км трассы Сызрань - Саратов – Волгоград водитель легкового Mercedes при обгоне на встречной полосе врезался в фуру Volvo, а затем ударил «Камаз с полуприцепом. После этого легковушку унесло в кювет, где она опрокинулась и загорелась.

Водителя машины, 53-летнего мужчину, успели вытащить, но от полученных травм он скончался в машине приехавшей «скорой», врачи не смогли помочь.

В больницу с травмами доставлен также водитель фуры Volvo.

По предварительным данным, водитель Mercedes нарушил правила обгона. Все обстоятельства сейчас устанавливаются сотрудниками ГИБДД.