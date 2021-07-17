Ещё 15 саратовцев скончались от коронавируса

Жизни ещё 15 саратовцев унесла за минувшие сутки новая коронавирусная инфекция.
Не стало девяти женщин и шестерых мужчин в возрасте от 54 до 83 лет, - уточнили в минздраве Саратовской области.
Всего на сегодня, 17 июля, в Саратовской области от COVID-19 погибли 1 553 человека.
Напомним, за прошедшие сутки в регионе нашли 235 новых случаев заболевания инфекцией.
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