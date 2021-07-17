235 случаев коронавируса выявили за сутки в Саратовской области

235 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области за минувшие сутки. Всего на 17 июля в регионе зарегистрировано 69 645 случаев.

Выздоровели с начала пандемии 65 318 человек, за сутки – 200.

В Саратове нашли 85 случаев, в Энгельсском районе – 46, а в Балаковском – 30.

Среди заболевших девять детей до 14 лет, два подростка 15-17 и 99 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 138 пациентов, бессимптомно переносят болезнь пять человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.