В поселок Юриш вернули газ

В Саратовском поселке Юриш восстановили газоснабжение. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, газ пришлось отключить из-за аварии, произошедшей 15 июля. Тогда КамАЗ, задев газопровод, упал с моста на 1-м жилучастке на железнодорожные пути.

- Газоснабжение пос. Юриш восстановлено, идёт обследование частных домов. Работы по подключению многоквартирных домов микрорайонов Авиатора и 1-го жилучастка продолжаются, - говорится в сообщении мэрии.

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