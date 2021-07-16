Двое детей остаются в тяжелом состоянии после массовой аварии в Саратовском районе

Авария 15 июля в Саратовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

После аварии в Саратовском районе, часть пациентов отпущены из лечебных учреждений.

Напомним, 15 июля на трассе под Саратовом столкнулось несколько автомобилей и были госпитализированы 10 человек, включая шестерых детей.

как сообщили в региональном минздраве, в больнице по-прежнему четверо детей. Двое из них в состоянии средней степени тяжести. двое в тяжелом. Еще двоих в удовлетворительном состоянии забрали на лечение домой родственники, которые приехали за ними из другого региона.

В больнице остается пострадавший мужчина, его состояние медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Там же, в областной клинической больнице, находится на лечении пострадавшая в этом ДТП женщина. Она в состоянии средней степени тяжести. Еще двое взрослых отпущены на амбулаторное лечение.