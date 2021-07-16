На городском пляже в Энгельсе утонул мужчина

Мужчина утонул, купаясь на пляже в Энгельсе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 16 июля на пляже в Энгельсе обнаружили утонувшего мужчину.

Его увидели в воде, прибывшие областные спасатели доставили погибшего на берег.

На вид мужчине около 55 лет, его личность пока устанавливается.

- Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Повреждений на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Для определения точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование, - сообщили в региональном СУ СКР.