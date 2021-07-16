Возбуждено уголовное дело после гибели мужчины в разрытом котловане ООО «КВС»

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Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова регионального СУ СКР возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в котловане ООО «КВС».

Дело возбуждено по статье о «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, вечером 12 июня 2021 года 58-летний местный житель проходил по улице Рабочая и упал в разрытый котлован, потому что он не был огорожен. ООО «Концессии водоснабжение» производило там вскрышные ремонтные работы вблизи дома № 97.

От полученных травм пешеход скончался.

- Согласно судебно-медицинскому исследованию, смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы головы с кровоизлиянием и отеком головного мозга.

Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в региональном СУ СКР.