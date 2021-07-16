Володин рассказал о новом магазине IKEA в Саратове

В скором времени в Саратове откроется магазин IKEA. Об этом сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Напомним, политик занимается этим вопросом уже долгое время.

Депутат поделился новостью во время рабочего визита в Балашовскую агломерацию. Володин назвал причиной того, что в регионе до сих пор нет IKEA, жесткие условия, выставленные бывшим губернатором Павлом Ипатовым.

Магазин будет маленьким. Там можно будет подобрать и заказать товар, а получить его можно будет в расположенном неподалеку пункте выдачи.

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