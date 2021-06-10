ИКЕА в Саратове: Володин встретился с гендиректором компании в России

Сегодня, 10 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с генеральным директором, председателем Совета директоров Ингка Россия (ИКЕА/Мега) Патриком Антони, генеральным директором ИКЕА Россия Понтусом Эрнтеллом.

Как сообщают сторонники председателя ГД в социальных сетях, на встрече также присутствует губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Напомним, ранее жители региона выбирали место для размещения гипермаркета с товарами для дома. Большинство проголосовало за Саратов

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