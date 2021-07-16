В Банке России оценили изменение стоимости идеального пикника

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Следим за прогнозом погоды, выбираем самый солнечный и теплый день – и отправляемся на пикник! Радость пикника состоит из трех деталей: хорошая погода, активности на свежем воздухе и вкусная еда.

В Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации подсчитали, как в регионе за последний год (по данным Росстата о динамике потребительских цен в июне 2020 и 2021 годов) изменилась стоимость товаров для пикника.

Начнем с гастрономической части. Если вы собираетесь жарить шашлык, то вам понадобится мясо или рыба. Что происходит с ценами на них? Самый популярный и, наверно, самый вкусный шашлык получается из свинины, она подорожала за год на 8,2%. Рост цен связан с увеличением мировых цен на зерно, издержек на покупку импортных компонентов кормов, ветеринарных препаратов и оборудования (повлияло ранее произошедшее ослабление рубля, так как заметная часть товаров – импорт).

А прирост цен на рыбное филе был заметно меньше – 4,2%. Рост цен скорее всего связан со снижением объемов внутреннего вылова рыбы.

Мариновать мясо или рыбу можно различными способами.

Для мяса иногда используют кефирный маринад. За прошедший год кисломолочные продукты подорожали на 5,4% – из-за роста издержек производителей сырого молока.

Незаменимым ингредиентом маринада является лук – за год он вырос в цене на 3,9%. Это связано с невысокими показателями лежкости урожая прошлого года и более ранним, чем обычно, исчерпанием прошлогодних запасов.

Рыбу лучше мариновать лимонным соком – кстати, эти цитрусовые снизились в цене на 14,4%. Это связано преимущественно с эффектом высокой сравнительной базы предыдущего года, когда спрос на лимоны повысился (как на народное средство укрепления иммунитета), и импортные поставки из ряда стран были ограничены, в следствии чего цены на них росли. А поваренная соль подешевела на 1,1% – несколько увеличилось ее предложение в магазинах.

Лучше всего шашлык сочетается с овощами. Заметно за прошедший год подорожали огурцы, рост цен на помидоры был менее ощутимым – 2,2%. На это повлияли разные сроки поступления урожая нового года на рынок по сравнению с предыдущим годом.

Какой летний пикник без фруктов? Возьмите с собой апельсины и яблоки: за год они подешевели на 3,2% и 14,9% соответственно. Здесь сказался эффект высокой сравнительной базы прошлого года на фоне ограничений поставок из-за рубежа. В текущем году наблюдается рост поставок импортных фруктов.

Не забудем и про напитки: минеральная вода за год подорожала на 8,4% в связи с ростом издержек производителей, газированные напитки – лишь на 0,3%.

Перечисленные товары и услуги – лишь часть потребительской корзины, в которую входят более 550 продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, по которым Росстат рассчитывает инфляцию. Стоимость одних товаров и услуг может расти, других, наоборот, не меняться или снижаться. Если мы будем воспринимать инфляцию только по изменению цен на отдельные товары, которые покупаем регулярно, то картина, очевидно, будет отличаться от официальной статистики.

В целом годовая инфляция в Саратовской области в июне 2021 года по сравнению с маем замедлилась на 0,2 п.п., до 6,1%. Ее уровень был ниже, чем в Приволжском федеральном округе и России в целом (6,7% и 6,5% соответственно). По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране начнет снижаться осенью, а вернется к цели – вблизи 4% – во втором полугодии 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.