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Происшествия16 июля 2021 11:09

Укравшего арендный самокат воришку нашли по датчику слежения

Полиция Саратова предостерегает от кражи электросамокатов с улиц города
Источник:kp.ru
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В Волжском отделе полиции УМВД по Саратову раскрыли кражу самоката, котрый сдавался в аренду. В этом не было ничего сложного, в транспорт был установлен «жучок».

В Саратове 15 июля в 10 часов утра от дома 117 на улице Мичурина кто-то украл самокат, который стоял там на стойке для проката.

Владелец проката оценил потерю в 14 500 рублей.

В тот же день по подозрению в краже задержали жителя Энгельса. В полиции ранее несудимый мужчина признался в похищении, самокат вернул.

Правоохранители возбудили уголовное дело и напомнили, что электросамокаты, сдаваемые в прокат на улицах города, снабжены устройствами слежения.