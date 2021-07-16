Николай Панков обсудил с жителями поселка Михайловский работу спортивных объектов

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Бассейн в поселке Михайловский построили в 2014 году, но его содержание становится с каждым годом тяжким бременем для местного бюджета. Панков отметил, что спортивными площадками, ледовыми аренами и бассейном должны пользоваться все жители, а также дети даже во время каникул.

- Другой вопрос — содержание и обслуживания таких объектов. Чтобы загрузить школы и те районы, где есть спортплощадки, бассейны, ледовые стадионы, можно было бы компенсировать выделение дополнительного финансирования на их содержание. Какие-то объекты взять на областной бюджет. Мы понимаем, что спортплощадки не потянут школа или район, — отметил Панков.

Панков предложил депутатам ЕР в облдуме, чтобы перед принятием бюджета на следующий год начали формировать программу о выделении районам или школам деньги из бюджета на содержание спортивных объектов.

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- Это будет правильно. Необходимо, чтобы со следующего года выделяли или дополнительные деньги, или передавали содержание объектов в областной бюджет, — резюмировал Панков.

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Скульптуры и росписи в бассейне делает местный сторож Сергей Капков. Много инициативные жители делают сами и обеспечивают себе достойные условия в поселке. Но в некоторых вопросах, таких как содержание больших спортсооружений, им нужна поддержка.